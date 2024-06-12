Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро. Как теперь россияне смогут покупать и продавать валюту?

Мосбиржа: с 13 июня торги долларом и евро не будут проводиться из-за санкций США

Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро с 13 июня 2024 года. Такое решение площадка приняла после того, как попала под санкции США вместе с Национальным клиринговым центром (НКЦ), который выступает посредником в сделках с валютой на бирже.

Торги в долларах и евро прекратятся на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном рынках, а также рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). На срочном же рынке торги будут проводиться в обычном режиме.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Руководство площадки заверило, что обладает всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов и продолжит предоставлять клиентам доступ ко всем сегментам торговой площадки.

Главная задача Московской биржи — обеспечение работы инфраструктуры финансового рынка и надежности проведения операций его участниками. В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки

Россиянам объяснили порядок обмена долларов и евро после новых санкций

Центробанк сообщил россиянам, что обмен валюты после новых санкций США и в дальнейшем будет совершаться на внебиржевом рынке.

Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными Банк России

Еще в 2022 году регулятор сообщил о разработке сценариев расчета курса доллара и евро в случае остановки его торгов на бирже. Уточняется, что вопрос с определением официальных курсов доллара и евро к рублю предлагается решить за счет использования «банковской отчетности и сведений, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов». При этом приостановка торгов в долларах и евро на Мосбирже не повлияет на торги на всех остальных биржевых сегментах и не ударит по биржевым инструментам в рублях и в других валютах.

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

ЦБ подчеркнул, что все сбережения в валюте на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. Кроме того, по вкладам и счетам сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России.