Россиянам объяснили порядок обмена долларов и евро после новых санкций

ЦБ: компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро

Центробанк объяснил россиянам порядок обмена долларов и евро после новых санкций, введенных Соединенными Штатами против Мосбиржи. В официальном сообщении на сайте ЦБ РФ указывается, что подобные сделки и в дальнейшем будут совершаться на внебиржевом рынке.

«Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными», — сказано в сообщении.

В Центробанке отметили, что вопрос с определением официальных курсов доллара и евро к рублю будет решен за счет использования «банковской отчетности и сведений, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов». При этом приостановка торгов в долларах и евро на Мосбирже никак не отразится на торгах на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в других валютах.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Вслед за этим Мосбиржа сообщила, что с 13 июня прекратит торги в долларах США и евро на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках. Санкции были введены против физических и юридических лиц из России и Китая в связи со специальной военной операцией на Украине. Уточняется, что под ограничения попали свыше 30 физлиц и более 200 структур из России и КНР.