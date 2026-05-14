11:59, 14 мая 2026Экономика

Постсоветская страна не захотела помогать России в обходе санкций

Кирилл Луцюк

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Киргизия не находится под международными санкциями. Об этом заявил премьер-министр этой постсоветской республики Адылбек Касымалиев. Его процитировало 24.kg.

Рассказывая о том, что он обсуждал с государственным секретарем США Марко Рубио, глава правительства пояснил, что ограничения, с которыми столкнулся Бишкек, касаются только поставок двух видов товаров в Киргизию. Также он напомнил, что его страна была готова оплатить работу одной из четырех крупнейших аудиторских компаний мира, чтобы ее специалисты приехали и проверили, соблюдают ли киргизские банки санкции, наложенные на Россию.

По словам Касымалиева, Бишкеку предлагали закрыть некоторые кредитные организации, но он не может так поступить, так как там хранятся депозиты граждан и подобные шаги скверно отразятся на финансовой системе республики. При этом власти закрывают компании, если выясняется, что те пытаются использовать Киргизию для обхода западных санкций.

«Мы всегда говорим, что не участвуем в обходе ограничений. Но при этом у нас тесные отношения с Россией. Там работают наши мигранты, оттуда поступают денежные переводы», — призвал не забывать Касымалиев.

В начале мая первый заместитель председателя кабмина Киргизии Данияр Амангельдиев предположил, что США и Великобритания снимут санкции с «Керемет Банка», который попал под рестрикции без весомых причин.

