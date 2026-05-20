12:16, 20 мая 2026

ВСУ выпустили по России свыше семи сотен беспилотников

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yevhen Titov / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше семи сотен беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Всего, по данным министерства, за сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 780 беспилотников самолетного типа, а также четыре управляемые авиабомбы.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

В ночь на 20 мая системы ПВО сбили над Россией 273 украинских БПЛА. В Минобороны сообщили, что атакам подверглись 11 российских регионов, помимо того, боестолкновения шли над акваториями Черного и Азовского морей.

