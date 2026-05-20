Дмитриев заявил, что правительство Великобритании — настоящий провал

Правительство Великобритании — это провал. Об этом на своей странице в соцсети Х рассказал спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Правительство Великобритании принесло извинения за разрешение закупок российской нефти через третьи страны, назвав это "провалом". Пришлось посмотреть значение слова «провал» в словаре. Оказывается, настоящий провал — это само правительство Великобритании», — написал чиновник.

Ранее Дмитриев заявил, что Европа и Великобритания будут умолять Россию возобновить поставки нефти и газа.

Однако этим прогнозам не суждено было сбыться. Как объяснил заместитель директора института национальной энергетики Александр Фролов, европейские потребители стали переключаться на другие источники энергии.