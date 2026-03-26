17:21, 26 марта 2026Мир

Дмитриев заявил о приближении самого мощного энергокризиса в истории

Дмитриев: ЕС и Британия будут умолять РФ о поставке энергоресурсов
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах съезда РСПП заявил, что Европа и Великобритания будут умолять Россию возобновить поставки нефти и газа. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Дмитриева, Запад выстрелил себе в ногу, отказавшись от отечественных энергоресурсов, а в мире наступает самый мощный кризис за всю историю и страны Европы к нему не готовы.

Как отметил Дмитриев, Россия получит много запросов от Европы на российские энергоресурсы и будет принимать решение, давать или не давать.

«Но наше предсказание очень четкое, что Европа и Британия будут умолять о российских энергоносителях и Россия будет принимать соответствующее решение или не принимать», — указал глава РФПИ.

Также он дополнил, что ситуацию на мировом рынке ухудшают попытки Украины вести атаки на энергообъекты.

Ранее Дмитриев назвал фатальными ошибки Брюсселя, медленно реагирующего на наступление связанного с остановкой поставок энергоресурсов кризиса.

