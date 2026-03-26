Дмитриев заявил о наступлении самого мощного энергокризиса в истории

Дмитриев: Наступает самый мощный энергетический кризис в истории человечества

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о наступлении самого мощного глобального энергокризиса, к которому на Западе совершенно не готовы. Его высказывания, сделанные в кулуарах съезда РСПП, процитировало РИА Новости.

«Мы видим, что наступает самый мощный энергетический кризис за всю историю человечества. К нему абсолютно не подготовлена ни Европа, ни Британия», — сказал Дмитриев.

Ранее он назвал фатальными ошибки Брюсселя, медленно реагирующего на наступление связанного с остановкой поставок энергоресурсов кризиса.

24 марта глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз испытывает очень сильный экономический шок. Также он предупредил об угрозе нового миграционного кризиса, к которому в Евросовете уже начали «немедленную подготовку».