11:30, 24 марта 2026Мир

Дмитриев назвал фатальными и идиотскими ошибки главы ЕК фон дер Ляйен

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен слишком медленно признает критичность энергетического кризиса для Евросоюза (ЕС). Об этом в социальной сети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Почему-то она до сих пор слишком медленно признает, что кризис критичен именно для ЕС, из-за своих фатальных и идиотских ошибок, связанных с отказом от российской энергетики», — написал глава Российского фонда прямых инвестиций.

По словам Дмитриева, такой сценарий предсказывался несколько недель назад. Он подчеркнул, что именно решения фон дер Ляйен привели к критической ситуации в энергетическом секторе европейских стран.

Ранее фон дер Ляйен пожаловалась, что Европе пришлось отказаться от российского газа буквально «за одну ночь». Глава Еврокомиссии заявила, что повышение стоимости топлива тяжело сказывается на европейских гражданах. По ее словам, в Европе пересматривают сложившиеся зависимости, в первую очередь от российского газа.

    Последние новости

    Губернатор Севастополя заявил о сложной ситуации после взрыва в многоэтажке. Раскрыты последние данные о жертвах и версиях ЧП

    На Украине заявили о вымирании страны

    Хабенский высказался о победе на престижной кинопремии

    Под Москвой женщина на коньках и с детской коляской вышла покататься на тонкий лед водоема

    В Кремле высказались о выборах на Украине

    Россиян призвали носить фартук

    Чиновникам одной страны рекомендовали не пользоваться лифтами из-за кризиса

    Неизлечимо больная Селин Дион вернется на сцену

    Названы условия вступления Саудовской Аравии в конфликт с Ираном

    В Китае отреагировали на решение США об отсрочке ударов по Ирану

    Все новости
