Глава ЕК фон дер Ляйен: Европе пришлось отказаться от газа из РФ за одну ночь

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пожаловалась, что Европе пришлось отказаться от российского газа буквально «за одну ночь». Она признала в ходе своей речи в австралийском парламенте, что этот шаг стал болезненым для европейских государств, передает РИА Новости.

«Рост цен на топливо болезненен для наших граждан… Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года», — сказала глава ЕК.

Она также предложила депутатам парламента Австралии представить ситуацию, в которой страна должна была бы одномоментно остановить продажу железной руды.

«В определенном смысле именно это нам пришлось сделать в Европе. Российский газ под запретом буквально за одну ночь», — подытожила фон дер Ляйен.

Ранее в Финляндии заявили об энергетической катастрофе без российского газа. По словам политика Армандо Мема, Европе стоит пересмотреть вопрос о покупке газа у РФ, так как «незаконная агрессия США и Израиля против Ирана» ставит интересы ЕС на первое место.