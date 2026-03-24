08:41, 24 марта 2026

Фон дер Ляйен пожаловалась на отказ от российского газа «за одну ночь»

Александра Синицына
Фото: Lukas Coch / Reuters

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пожаловалась, что Европе пришлось отказаться от российского газа буквально «за одну ночь». Она признала в ходе своей речи в австралийском парламенте, что этот шаг стал болезненым для европейских государств, передает РИА Новости.

«Рост цен на топливо болезненен для наших граждан… Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года», — сказала глава ЕК.

Она также предложила депутатам парламента Австралии представить ситуацию, в которой страна должна была бы одномоментно остановить продажу железной руды.

«В определенном смысле именно это нам пришлось сделать в Европе. Российский газ под запретом буквально за одну ночь», — подытожила фон дер Ляйен.

Ранее в Финляндии заявили об энергетической катастрофе без российского газа. По словам политика Армандо Мема, Европе стоит пересмотреть вопрос о покупке газа у РФ, так как «незаконная агрессия США и Израиля против Ирана» ставит интересы ЕС на первое место.

