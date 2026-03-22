17:13, 22 марта 2026Мир

В Финляндии заявили об энергетической катастрофе без российского газа

Фото: Mikko Stig / Lehtikuva / Reuters

Европе грозит энергетическая катастрофа, если она откажется от поставок российского газа. Об этом член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема написал на своей личной странице в соцсети X.

Политик предположил, что Европе стоит пересмотреть вопрос о покупке газа у России после «незаконной агрессии США и Израиля против Ирана». Это, по его словам, поставит интересы Евросоюза (ЕС) на первое место. «Но Европа продолжает выступать в качестве сателлита США, действуя вопреки собственным интересам», — добавил Мема.

Ранее Армандо Мема заявил, что Европа своими решениями по Украине приближает конфликт с Россией.

