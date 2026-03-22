В Финляндии заявили об энергетической катастрофе без российского газа

Европе грозит энергетическая катастрофа, если она откажется от поставок российского газа. Об этом член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема написал на своей личной странице в соцсети X.

Политик предположил, что Европе стоит пересмотреть вопрос о покупке газа у России после «незаконной агрессии США и Израиля против Ирана». Это, по его словам, поставит интересы Евросоюза (ЕС) на первое место. «Но Европа продолжает выступать в качестве сателлита США, действуя вопреки собственным интересам», — добавил Мема.

Ранее Армандо Мема заявил, что Европа своими решениями по Украине приближает конфликт с Россией.