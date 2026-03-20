В Финляндии заявили о движении Европы к войне с Россией

Мема: Европа шагает на войну с Россией своими решениями по Украине

Европа своими решениями по Украине приближает конфликт с Россией. Об этом в соцсети X написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Евросоюз превратился в военную машину, которая вместо того, чтобы работать на благо собственного народа, каждый раз устраивает встречи, чтобы обсудить больше оружия и денег для Украины. Это неизбежно приведет Евросоюз к прямой войне с Россией, мы должны избежать эскалации этого конфликта», — написал Мема.

Финский политик добавил, что Россия в любом случае достигнет своих целей и защитит себя от расширения НАТО. Мема считает, что оружие не должно быть инструментом разрешения конфликтов, однако Брюссель, видимо, понимает лишь такой язык.

Мема также отметил, что Европе не хватает политической воли, чтобы осознать всю пагубность подобной политики.

Ранее он заявил, что Европа ведет себя лицемерно, вводя санкции против России и не делая того же самого в отношении Израиля.