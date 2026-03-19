21:09, 19 марта 2026Мир

В Финляндии обвинили Европу в лицемерии из-за России и Израиля

Мема обвинил Европу в лицемерии из-за отсутствия санкций против Израиля
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Европа ведет себя лицемерно, вводя санкции против России и не делая того же в отношении Израиля. С таким обвинением выступил финский политик Армандо Мема в социальной сети Х.

«Европа не вводит санкции против Израиля за его преступления, но при этом продлевает их против России. Я никогда не видел столько лицемерия и двойных стандартов в международном праве», — написал он.

Политик также назвал действия Израиля в Ливане зверствами.

17 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о масштабных атаках на Тегеран и ливанскую столицу Бейрут. Уточнялось, что Израиль, в частности атаковал объекты шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Результаты атак Израиль не раскрывал.

