Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:57, 17 марта 2026

Израиль начал новую волну ударов по Тегерану и Бейруту

Армия Израиля атаковала объекты в столицах Ирана и Ливана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале новой масштабной волны ударов по Тегерану. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля начала широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре иранского режима в Тегеране», — говорится в заявлении военных.

Одновременно израильские военные наносят удары по объектам шиитского движения «Хезболлах» в ливанской столице Бейруте. В ЦАХАЛ подчеркнули, что атаки направлены на инфраструктуру этих группировок. Подробности о целях и результатах ударов пока не раскрываются.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что израильские военно-воздушные силы (ВВС) уничтожили в аэропорту Мехрабад в Тегеране самолет, используемый верховным лидером Ирана. По данным ЦАХАЛа, этот борт использовался и прежним лидером Али Хаменеи, а также другими высокопоставленными чиновниками и иранскими военными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok