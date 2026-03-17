Израиль начал новую волну ударов по Тегерану и Бейруту

Армия Израиля атаковала объекты в столицах Ирана и Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале новой масштабной волны ударов по Тегерану. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля начала широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре иранского режима в Тегеране», — говорится в заявлении военных.

Одновременно израильские военные наносят удары по объектам шиитского движения «Хезболлах» в ливанской столице Бейруте. В ЦАХАЛ подчеркнули, что атаки направлены на инфраструктуру этих группировок. Подробности о целях и результатах ударов пока не раскрываются.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что израильские военно-воздушные силы (ВВС) уничтожили в аэропорту Мехрабад в Тегеране самолет, используемый верховным лидером Ирана. По данным ЦАХАЛа, этот борт использовался и прежним лидером Али Хаменеи, а также другими высокопоставленными чиновниками и иранскими военными.