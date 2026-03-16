ЦАХАЛ объявила об уничтожении самолета, используемого верховным лидером Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что израильские военно-воздушные силы (ВВС) в ночь на понедельник, 16 марта, уничтожили в аэропорту Мехрабад в Тегеране самолет, используемый верховным лидером Ирана.

По данным ЦАХАЛ, этот борт использовался и прежним лидером Али Хаменеи, а также другими высокопоставленными чиновниками и иранскими военными «для содействия военным закупкам и координации с союзными странами как внутренними, так и международными рейсами». ЦАХАЛ опубликовала спутниковый снимок аэропорта, а также старое фото самолета.

«Уничтожение самолета нарушает возможности руководства иранского режима по координации с союзными странами, его усилия по наращиванию военной мощи и его способность восстанавливать свои возможности», — утверждает израильская армия. Там пообещали и дальше «действовать, чтобы ослабить любые средства, используемые военными силами иранского режима».

Аэропорт принимает как гражданские рейсы, так и самолеты иранских военных

Утром в понедельник сообщалось, что в аэропорту Мехрабад произошел взрыв. Перед этим израильская армия объявила о волне крупномасштабных ударов по Тегерану.

Телеканал Al Hadath уточнил, что аэропорт обслуживает внутренние и региональные рейсы Ирана. Помимо того, что это самый загруженный гражданский аэропорт, он также является объектом двойного назначения, в котором размещаются объекты иранских ВВС, а также военные объекты Корпуса стражей исламской революции, «что делает его стратегически важной целью в контексте продолжающегося конфликта», отметил канал.

Иран на данный момент официально не комментировал информацию об уничтожении самолета, однако утром появилось сообщение от местной организации гражданской авиации, в котором она осудила «нападение на гражданские самолеты, а также на объекты и инфраструктуру гражданской авиации». «Нападение на инфраструктуру и оборудование, связанные с гражданской авиацией, является явным нарушением Чикагской конвенции, являющейся краеугольным камнем международного авиационного права, и противоречит принципам и обязательствам, принятым в этой области», — добавили там.

Иран заявил, что будет воевать до «осознания Трампом ошибки»

Ранее в понедельник стало известно, что Иран атаковал порт Фуджейра в ОАЭ. В результате атаки погрузка нефти в порту была приостановлена. Отмечается, что Фуджейра является единственным портом ОАЭ, расположенным за пределами Ормузского пролива.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна будет воевать, пока президент США Дональд Трамп не осознает ошибочности своей атаки на страну. «Наши могучие вооруженные силы будут продолжать воевать до тех пор, пока президент США не поймет, что незаконная война, которую он навязал как американцам, так и иранцам, неправильна и никогда не должна повториться. Жертвы также должны получить компенсацию», — считает он.

Ранее Аракчи заявил, что Трамп начал войну против Ирана, потому что хотел «повеселиться».