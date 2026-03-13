Американский самолет-заправщик разбился во время операции против Ирана. Это уже четвертый борт, потерянный США

CENTCOM: США потеряли самолет-заправщик KC-135 во время операции против Ирана

США потеряли самолет-заправщик KC-135 во время операции против Ирана «Эпическая ярость», об этом сообщило американское Центральное командование (CENTCOM).

Центральное командование США осведомлено о потере американского самолета-заправщика KC-135. Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве в ходе операции «Эпическая ярость», спасательная операция продолжается CENTCOM

В инциденте участвовали два самолета. Один из них потерпел крушение на западе Ирака, а второй благополучно приземлился, отметили в командовании.

Ситуация с заправщиком во время боевых действий на Ближнем Востоке произошла не в результате вражеского огня или огня по своим, подчеркнули в CENTCOM.

Второй самолет-заправщик был поврежден, но приземлился

Второй американский самолет-заправщик KC-135 был поврежден, но приземлился в Израиле. Подробности происшествия раскрыла журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс.

Спасательная операция ведется в районе, где разбился Boeing KC-135 Stratotanker. На данный момент статус экипажа неизвестен. Второй Stratotanker был поврежден, но благополучно приземлился Дженнифер Джейкобс журналистка CBS News

Судьба экипажа разбившегося борта неизвестна, по информации журналистки, он составляет шесть человек. По данным службы отслеживания рейсов FlightRadar24, второй заправщик KC-135 объявил аварийную ситуацию перед посадкой в Тель-Авиве.

В Иране заявили о ракетном ударе по разбившемуся американскому самолету

Американский самолет-заправщик KC-135 был поражен ракетой над территорией Западного Ирака. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Один самолет-заправщик армии США на западе Ирака был поражен ракетой групп сопротивления и упал IRIB

Отмечается также, что никто из членов экипажа не выжил. Кроме того, IRIB опубликовала кадры поисковой операции, отметив, что два американских вертолета находятся в небе над Ираком, пытаясь обнаружить обломки самолета-заправщика.

США потеряли как минимум четыре самолета во время операции против Ирана

Кувейт по ошибке сбил три американских истребителя, всем пилотам удалось катапультироваться. Об этом сообщили в Центральном командовании США 2 марта.

Три истребителя F-15E Strike Eagle были сбиты над Кувейтом в результате, по всей видимости, инцидента с «дружественным огнем». В ходе активных боевых действий, включавших атаки иранской авиации, баллистических ракет и беспилотников, американские истребители были по ошибке сбиты кувейтской системой противовоздушной обороны (ПВО) CENTCOM

В CENTCOM подчеркнули, что все шесть членов экипажа «успешно катапультировались, были эвакуированы и находятся в стабильном состоянии».

Также в ведомстве добавили, что Кувейт признал факт инцидента, и поблагодарили страну за ее усилия и поддержку военной операции против Ирана.

До этого официальный представитель министерства обороны Кувейта Сауд Аль-Атван сообщил о крушении нескольких самолетов США в стране.

