02:12, 13 марта 2026

В Иране заявили о ракетном ударе по разбившемуся американскому самолету

IRIB: Американский самолет-заправщик KC-135 был поражен ракетой
Марина Совина
Фото: Staff Sgt. Gerald Willis / Globallookpress.com

Американский самолет-заправщик KC-135 был поражен ракетой над территорией Западного Ирака. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«Один самолет-заправщик армии США на западе Ирака был поражен ракетой групп сопротивления и упал», — говорится в заявлении.

Отмечается также, что никто из членов экипажа не выжил. Кроме того, IRIB опубликовала кадры поисковой операции, отметив, что два американских вертолета находятся в небе над Ираком, пытаясь обнаружить обломки самолета-заправщика.

Ранее стало известно, что США потеряли самолет-заправщик KC-135 во время операции против Ирана «Эпическая ярость», об этом сообщило американское Центральное командование (CENTCOM). В инциденте участвовали два самолета. Один из них потерпел крушение на западе Ирака, а второй благополучно приземлился, отметили в командовании.

