Мир
14:27, 2 марта 2026Мир

Кувейт по ошибке сбил американские истребители

CENTCOM: Кувейт по ошибке сбил три американских истребителя, пилоты живы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Кувейт по ошибке сбил три американских истребителя, всем пилотам удалось катапультироваться. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) в заявлении, опубликованном на официальном сайте.

«Три истребителя F-15E Strike Eagle были сбиты над Кувейтом в результате, по всей видимости, инцидента с "дружественным огнем". В ходе активных боевых действий, включавших атаки иранской авиации, баллистических ракет и беспилотников, американские истребители были по ошибке сбиты кувейтской системой противовоздушной обороны (ПВО)», — отмечается в заявлении.

В CENTCOM подчеркнули, что все шесть членов экипажа «успешно катапультировались, были эвакуированы и находятся в стабильном состоянии».

Также в ведомстве добавили, что Кувейт признал факт инцидента, и поблагодарили страну за ее усилия и поддержку военной операции против Ирана.

Ранее официальный представитель министерства обороны Кувейта Сауд Аль-Атван сообщил о крушении нескольких самолетов США в стране.

