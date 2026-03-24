Глава Евросовета заявил о сильном экономическом шоке

Кошта: ЕС испытывает очень сильный экономический шок

Председатель Евросовета Антониу Кошта оценил возможные последствия конфликта на Ближнем Востоке для социально-экономической ситуации в странах Евросоюза. Высказывания представителя Брюсселя приводит РИА Новости.

«Мы испытываем очень сильный экономический шок», — заявил Кошта. По его словам, продолжение боевых действий приведет к угрозе нового миграционного кризиса, к которому в Евросовете с прошлой недели начали «немедленную подготовку».

Европейский Центробанк также приступил к оценке перспектив возникновения связанного с ситуацией вокруг Ирана кризиса. Опрашивая банки, регулятор собирает данные о рисках, ликвидности и поведении клиентов кредитных организаций, включая прямые риски, связанные с Ближним Востоком.

На фоне резкого подорожания газа на прошлой неделе европейские власти, которые поначалу заявляли, что рост цен на сырье напрямую их не коснется, стали признавать возможность серьезного удара по европейской экономике.