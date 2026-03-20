Европейские банки начали готовиться к кризису

Bloomberg: ЕЦБ обсуждает с банками влияние войны в Иране на их деятельность

ЕЦБ фактически начал готовиться к связанному с ситуацией вокруг Ирана кризису. О том, что регулятор запрашивает у банков информацию о последствиях остановки поставок через Ормузский пролив для их деятельности, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, европейский Центробанк собирает данные о рисках, ликвидности и поведении клиентов кредитных организаций, включая прямые риски, связанные с Ближним Востоком. В ЕЦБ не стали комментировать эти обсуждения.

Представители мирового истеблишмента тем временем уже начали готовить общественное мнение к тому, что последствия иранского конфликта, как и во время пандемии COVID-19, скажутся на жизни каждого человека по всему миру. Европейские власти признают, что на резкое подорожание энергоносителей придется реагировать.

Принимая во внимание положение дел на рынках, ЕЦБ 19 марта оставил ставки на прежнем уровне, подчеркнув, что перспективы их дальнейшего снижения стали значительно более неопределенными. Также регулятор снизил прогноз роста экономики еврозоны.