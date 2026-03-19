Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:06, 19 марта 2026Экономика

Ухудшились прогнозы о будущем экономики еврозоны

ЕЦБ: Из-за войны в Иране ВВП еврозоны в 2026 году вырастет лишь на 0,9 %
Кирилл Луцюк

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ухудшил прогнозы, касающиеся роста экономики еврозоны. Об этом сообщается на сайте этого регулятора.

По мнению его аналитиков, в 2026 году ВВП еврозоны вырастет только на 0,9 процента. Оценки на 2027 и 2028 годы предполагают значения в 1,3 и 1,4 процента. В конце прошлого года в ЕЦБ предполагали, что экономика в эти три года вырастет на 1,2, 1,4 и 1,4 процента соответственно. Пересмотр прогнозов в сторону понижения связан с тем, как ближневосточный конфликт влияет на товарные рынки и реальные доходы.

Что касается инфляции, то банк предсказывает, что в 2026 году она составит 2,6 процента. В 2027 году она достигнет 2 процентов, а 2028 году — 2,1 процента. Таким образом, декабрьские прогнозы снова ухудшены, что ЕЦБ объяснил ростом цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке.

В начале марта был опубликован прогноз, согласно которому затягивание американо-иранского конфликта может угрожать начавшемуся экономическому возрождению еврозоны. Начнет набирать обороты инфляция, которую ЕЦБ упорно старался сдержать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok