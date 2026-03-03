Реклама

Экономика
13:56, 3 марта 2026Экономика

Будущее еврозоны оказалось под вопросом из-за иранского конфликта

Bloomberg: Долгая война с Ираном сорвет экономическое возрождение еврозоны
Кирилл Луцюк
СюжетПошлины США

Фото: Yves Herman / Reuters

Ближайшие четыре недели покажут, сможет ли европейская экономика справиться с последствиями разгоревшегося на Ближнем Востоке конфликта. Об этом сообщило Bloomberg.

По его прогнозам, если война США с Ираном продлится дольше, чем обещает президент США Дональд Трамп, то это начнет угрожать начавшемуся экономическому возрождению еврозоны. В частности, начнет набирать обороты инфляция, которую Европейский центральный банк (ЕЦБ) упорно пытался сдержать. Как заявил аналитик ING Карстен Бжески, зависимость ЕС от нефти и газа из региона Персидского залива делает этот союз одной из наиболее уязвимых экономик. Затяжная война обеспечит долгий период высоких цен на энергоносители, что вынудит европейские правительства тратить больше средств на защиту избирателей от дороговизны.

Агентство отметило, что до начала иранского конфликта ситуация в ЕС выглядела многообещающей: увеличение государственных расходов в Германии и других странах должно было поддержать дальнейший умеренный экономический рост, а инфляция в целом соответствовала целевому показателю ЕЦБ в два процента. Однако эскалация ситуации на Ближнем Востоке, а также неразбериха, которая началась после отмены Верховным судом США пошлин Трампа, заставили экспертов задуматься о том, что ждет Европейский союз.

Впрочем, у самого Ирана тоже есть причины избегать чрезмерной напряженности в Ормузском проливе, так как в противном случае он может столкнуться с негативной реакцией Китая, который серьезно зависит от морских поставок нефти.

До этого появилась информация, что Пекин уже начал давить на Иран. Китайская сторона требует, чтобы Тегеран не срывал поставки катарского газа и других энергоносителей через Ормузский пролив.

    Обсудить
