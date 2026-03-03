Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:33, 3 марта 2026Экономика

Страна БРИКС внезапно начала давить на Иран

Bloomberg: КНР начала давить на Иран, требуя не срывать поставки катарского газа
Кирилл Луцюк

Фото: Nicolas Economou / Reuters

Китай начал давить на иранских чиновников, требуя, чтобы Тегеран не срывал экспорт катарского газа и других энергоносителей через Ормузский пролив. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Оно отметило, что Иран не единственная страна Персидского залива, которая снабжает КНР энергоносителями. Очень многие государства этого региона продают Пекину свои углеводороды. И поставки эти идут водным путем, через Ормузский пролив. Особую озабоченность китайской стороны вызывает ситуация с Катаром, на который приходится пятая часть глобального производства сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, 30 процентов китайского импорта этого топлива поступает как раз из Катара. Однако после того, как Иран ударил по заводу в Рас-Лаффане, производство там остановилось.

По данным Bloomberg, теперь китайские чиновники начали давить на иранских коллег, требуя от тех гарантий, что Тегеран не станет бить по танкерам с нефтью и СПГ, которые идут через пролив и более того, обеспечит бесперебойную поставку углеводородов.

Материалы по теме:
«Ему нужен триумф» Почему Иран готовится к длительной войне с США и чего на самом деле добивается Дональд Трамп на Ближнем Востоке?
«Ему нужен триумф»Почему Иран готовится к длительной войне с США и чего на самом деле добивается Дональд Трамп на Ближнем Востоке?
2 марта 2026
«Наша цель — новый миропорядок» Как война с Израилем и новые санкции изменили Иран и его отношение к России?
«Наша цель — новый миропорядок»Как война с Израилем и новые санкции изменили Иран и его отношение к России?
3 ноября 2025

До этого министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что хотя Пекин поддерживает усилия Ирана по обеспечению национальной безопасности, тому следует обращать внимание на «обоснованные опасения» своих соседей.

По мнению экономиста Михаила Беляева, одним из наиболее мрачных последствий ближневосточного конфликта может стать падение темпов роста мировых экономик. С другой стороны, России, возможно, уже не придется продавать нефть с большими скидками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл планы США по гарантиям безопасности для Украины

    Подростки толпой напали на российскую школьницу в торговом центре

    Тело Джабраилова вывезли на Кавказ

    Россиянин в больнице напал на вернувшегося с СВО врача

    Россиянин получил срок за 14 выстрелов в участника СВО

    Толпа жестоко избила подростка в российском регионе

    Хвастающая романом с Джимом Керри Волочкова объявила о его смерти

    Названа уникальная особенность дефицита бюджета России

    13 тысяч авиарейсов отменили с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке

    Назван срок исчезновения снега в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok