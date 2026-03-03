Страна БРИКС внезапно начала давить на Иран

Bloomberg: КНР начала давить на Иран, требуя не срывать поставки катарского газа

Китай начал давить на иранских чиновников, требуя, чтобы Тегеран не срывал экспорт катарского газа и других энергоносителей через Ормузский пролив. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Оно отметило, что Иран не единственная страна Персидского залива, которая снабжает КНР энергоносителями. Очень многие государства этого региона продают Пекину свои углеводороды. И поставки эти идут водным путем, через Ормузский пролив. Особую озабоченность китайской стороны вызывает ситуация с Катаром, на который приходится пятая часть глобального производства сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, 30 процентов китайского импорта этого топлива поступает как раз из Катара. Однако после того, как Иран ударил по заводу в Рас-Лаффане, производство там остановилось.

По данным Bloomberg, теперь китайские чиновники начали давить на иранских коллег, требуя от тех гарантий, что Тегеран не станет бить по танкерам с нефтью и СПГ, которые идут через пролив и более того, обеспечит бесперебойную поставку углеводородов.

До этого министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что хотя Пекин поддерживает усилия Ирана по обеспечению национальной безопасности, тому следует обращать внимание на «обоснованные опасения» своих соседей.

По мнению экономиста Михаила Беляева, одним из наиболее мрачных последствий ближневосточного конфликта может стать падение темпов роста мировых экономик. С другой стороны, России, возможно, уже не придется продавать нефть с большими скидками.