Предсказаны последствия Ближневосточного конфликта для мировых экономик

Экономист Беляев: Из-за роста цен на нефть мировые экономики могут замедлиться

Одним из самых серьезных последствий Ближневосточного конфликта может стать снижение темпов роста мировых экономик, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев. Он также не исключил рост инфляции в случае отсутствия протекционистских мер.

«В основном речь тут идет о нефти и о дальнейших темпах экономического роста глобальных экономик, что влияет на темпы роста всего остального мира. Мы знаем, что в связи с событиями на Ближнем Востоке производство затруднено, а также повышаются цены на фрахт, на страховку за перевозку грузов. А страховка — это очень важный внешне-торговый компонент», — заметил Беляев.

Порядка 50 процентов нефти из региона, по словам экономиста, потребляют Индия и Китай, которые являются локомотивами экономического роста последних лет. И перебои с поставками энергоносителей, как он объяснил, неизбежно приведут к замедлением темпов экономического роста этих локомотивов, а значит и всего мира.

«Для России открывается возможность восполнения дефицита нефти у Индии и Китая. Дополнительно, несмотря на санкции, может что-то попросить и Европа. И мы, судя по всему, уже не будет продавать нефть и другие энергоресрусы с теми серьезными скидками, которые были раньше, — сказал Беляев. — С другой стороны, при росте цен на нефть возможно и подорожание товаров внутри страны. Тут нужно срочно вводить протекционистские меры для защиты рынка».

Ранее сообщалось, что в ходе торгов в понедельник, 2 марта, котировки эталонной североморской марки сырья Brent в моменте подскочили до максимальных с января прошлого года 81,5 доллара за баррель. В дальнейшем цены скорректировались примерно до 77,5 доллара, однако и этот уровень все равно оказался гораздо выше, чем до эскалации на Ближнем Востоке.