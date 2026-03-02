Мировые цены на нефть взлетели

На фоне операции в Иране стоимость нефти взлетела до максимума более чем за год

В начале торгов в понедельник, 2 марта, майские фьючерсы на сорт нефти Brent взлетели до 81,5 доллара за баррель, что стало максимумом с января прошлого года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 8:00 по московскому времени они скорректировались до 77,47 доллара. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть WTI поднималась почти до 75 долларов, после чего откатилась до 71,28 доллара. Оба показателя более чем на пять процентов превышают уровни закрытия торгов в пятницу, 27 февраля.

Главной причиной для взлета цен стала операция Израиля и США в Иране, начавшаяся в субботу, 28 февраля. В первый же день союзники ликвидировали значительную часть высшего руководства Исламской Республики, в том числе ее верховного руководителя с 1989 года аятоллу Али Хаменеи.

На этом фоне резко возросла угроза перекрытия Ормузского пролива, через который из Персидского залива проходит до 20 процентов мирового экспорта нефти и до 30 процентов — сжиженного природного газа (СПГ).

Пойдут ли на это новые власти Ирана, по-прежнему неизвестно. В первый день операции Корпус стражей исламской революции (КСИР) разослал уведомления о запрете прохода через пролив всех судов. Позднее сразу несколько официальных лиц уточнили, что ограничения действуют только для судов, связанных с американской армией.

Однако пытавшийся пройти через пролив нефтяной танкер Skylight подвергся атаке со стороны иранского побережья и начал тонуть. Судно, включенное в санкционный список США, двигалось под флагом Республики Палау (островное государство, ассоциированное с США). Его команду пришлось эвакуировать.

Нефтяные трейдеры не исключают, что если Тегеран выберет максимально жесткий сценарий, то стоимость нефти Brent может подскочить до 100 долларов за баррель. Вместе с тем такой шаг фактически закрывает возможность для поставок иранской нефти на мировой рынок и лишает нынешнее руководство притока валюты.