Спрогнозирован взлет цен на нефть из-за ударов США по Ирану

Reuters узнал о возможном 10-процентном подорожании нефти из-за ситуации в Иране

Цены на нефть марки Brent могут подскочить до 100 долларов после американо-израильских ударов по Ирану. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на аналитику нефтяных трейдеров.

Как отмечают нефтяные трейдеры, в воскресенье цена на нефть выросла на 10 процентов и составила около 80 долларов за баррель. При этом мировой эталон нефтяных цен увеличился и в пятницу достиг значения в 73 доллара за баррель — это самый высокий уровень с июля прошлого года.

По словам директора по энергетике и нефтепереработке в аналитическом агентстве ICIS Аджая Пармара, хотя сами военные удары способствуют росту цен на нефть, ключевым фактором в этой связи стало закрытие Ормузского пролива.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что цены на нефть после перекрытия Ираном Ормузского пролива вырастут. Уточняется, что через него идет приблизительно 30 процентов всей мировой доставки нефти.

