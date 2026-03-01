Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:37, 1 марта 2026ЭкономикаЭксклюзив

Ценам на нефть спрогнозировали рост после перекрытия Ираном Ормузского пролива

Беляев: Цены на нефть после перекрытия Ираном Ормузского пролива вырастут
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Цены на нефть после перекрытия Ираном Ормузского пролива вырастут, считает экономист Михаил Беляев. Своим прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Через Ормузский пролив идет приблизительно 30 процентов всей мировой доставки нефти. Основные потребители — это Индия и Китай. Туда идет половина нефти. Около трети приходится на Китай, процентов 15 — на Индию, остальное по разным странам рассыпается, в основном из Юго-Восточной Азии. Основные поставщики — это Иран, ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия», — рассказал Беляев.

Экономист отметил, что как бы ситуация не развивалась, цены на нефть в любом случае вырастут.

«Владельцы танкеров в любом случае заявят о сложной ситуации в регионе. И цена на нефть подорожает. И ясно, что это повышение окажет тормозящее воздействие на развитие экономики», — добавил он.

Беляев допустил, что Китай и Индия могут обратиться за нефтью к России. «Мы восполним, естественно, им эту нехватку. В физическом плане мы сможем это сделать. Но дарить мы уже никому ничего не будем и скидки вряд ли мы будем допускать», — заключил специалист.

28 февраля Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана отдал приказ перекрыть движение судов по Ормузскому проливу. Однако в воскресенье, 1 марта, официальные лица опровергли эту информацию, сообщив, что проход запрещен только судам, связанным с американскими военными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран нанес удары ракетами по трем танкерам США и Британии

    Сенатор США призвал довести до конца операцию в Иране

    В сети вспомнили слова Вэнса о высокой цене нападения США на Иран

    Россия предупредила о последствиях перекрытия Ормузского пролива

    В МИД Ирана высказались о военной операции США

    Названы дата и время проведения перенесенной из-за угрозы беспилотников игры «Спартака»

    ЦАХАЛ решил призвать на службу 100 тысяч резервистов на фоне войны с Ираном

    Трамп сообщил о готовности нового руководства Ирана к переговорам

    Образ Киры Найтли на светском вечере вызвал споры в сети

    На Западе ужаснулись шагу Трампа против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok