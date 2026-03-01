Ценам на нефть спрогнозировали рост после перекрытия Ираном Ормузского пролива

Беляев: Цены на нефть после перекрытия Ираном Ормузского пролива вырастут

Цены на нефть после перекрытия Ираном Ормузского пролива вырастут, считает экономист Михаил Беляев. Своим прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Через Ормузский пролив идет приблизительно 30 процентов всей мировой доставки нефти. Основные потребители — это Индия и Китай. Туда идет половина нефти. Около трети приходится на Китай, процентов 15 — на Индию, остальное по разным странам рассыпается, в основном из Юго-Восточной Азии. Основные поставщики — это Иран, ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия», — рассказал Беляев.

Экономист отметил, что как бы ситуация не развивалась, цены на нефть в любом случае вырастут.

«Владельцы танкеров в любом случае заявят о сложной ситуации в регионе. И цена на нефть подорожает. И ясно, что это повышение окажет тормозящее воздействие на развитие экономики», — добавил он.

Беляев допустил, что Китай и Индия могут обратиться за нефтью к России. «Мы восполним, естественно, им эту нехватку. В физическом плане мы сможем это сделать. Но дарить мы уже никому ничего не будем и скидки вряд ли мы будем допускать», — заключил специалист.

28 февраля Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана отдал приказ перекрыть движение судов по Ормузскому проливу. Однако в воскресенье, 1 марта, официальные лица опровергли эту информацию, сообщив, что проход запрещен только судам, связанным с американскими военными.