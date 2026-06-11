В России ответили на заявление окружения Зеленского о замирании переговоров по Украине

Переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта замер прежде всего по вине киевских переговорщиков, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал соответствующее заявление окружения президента Украины Владимира Зеленского.
«Мне трудно судить, честно говоря, о задумках киевской власти. Я просто хочу сказать, что этот переговорный процесс, который, как они говорят, замер, замер по вине прежде всего киевских переговорщиков. Потому что та позиция, которую они занимали, ведет мгновенно к тупику», — отметил Карасин.
По словам сенатора, сложно спрогнозировать дальнейшие шаги Киева по переговорам.
«Для того чтобы танцевать, нужно два партнера, как говорит народная пословица. А вот второй партнер, по-моему, не особенно хочет переговариваться. Но детали надо прояснять. Это не так все просто. Там слишком много у них голосов, которые разные вещи говорят в разное время», — заключил он.
Ранее в офисе президента (ОП) Украины заявили, что предыдущий переговорный формат по Украине замер. По словам окружения Зеленского, делегация Украины прервала контакты со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.