В России ответили на заявление окружения Зеленского о замирании переговоров по Украине

Сенатор Карасин: Переговорный процесс замер по вине киевских переговорщиков

Переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта замер прежде всего по вине киевских переговорщиков, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал соответствующее заявление окружения президента Украины Владимира Зеленского.

«Мне трудно судить, честно говоря, о задумках киевской власти. Я просто хочу сказать, что этот переговорный процесс, который, как они говорят, замер, замер по вине прежде всего киевских переговорщиков. Потому что та позиция, которую они занимали, ведет мгновенно к тупику», — отметил Карасин.

По словам сенатора, сложно спрогнозировать дальнейшие шаги Киева по переговорам.

«Для того чтобы танцевать, нужно два партнера, как говорит народная пословица. А вот второй партнер, по-моему, не особенно хочет переговариваться. Но детали надо прояснять. Это не так все просто. Там слишком много у них голосов, которые разные вещи говорят в разное время», — заключил он.

Ранее в офисе президента (ОП) Украины заявили, что предыдущий переговорный формат по Украине замер. По словам окружения Зеленского, делегация Украины прервала контакты со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.