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10:52, 11 июня 2026Бывший СССР

В окружении Зеленского признали конец переговоров по Украине

В офисе Зеленского заявили о конце предыдущего формата переговоров по Украине
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Предыдущий переговорный формат по Украине замер. Таким мнением поделились в офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского, передает «Украинская правда».

«Надо констатировать очевидное: предыдущий переговорный процесс фактически мертв. Он замер и никуда не движется», — признал источник издания конец прежнего формата.

По словам окружения Зеленского, делегация Украины прервала контакты со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев анонсировал новые регулярные встречи российских представителей с Уиткоффом и Кушнером с июня. По словам чиновника, в настоящий момент Киев может одобрить предложенное реалистичное решение конфликта на Украине и завершить противостояние с Россией.

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