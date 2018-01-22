Макларен и Родченков выступят в суде по делу о допинг-махинациях на Играх в Сочи

Глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию обвинений в допинг-махинациях на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи Ричард Макларен и информатор WADA Григорий Родченков выступят в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря CAS Матье Риба.

Макларену и Родченкову предоставят слово один раз во время слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов на решение о пожизненном отстранении их от участия в Олимпийских играх.

Слушания начались в понедельник, 22 января, в Женеве и продолжатся до 27 января.

Макларен начал расследование весной 2016 года после того, как бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков обвинил российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Он представил два доклада, но доказательств вины отечественных атлетов не предоставил.

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5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушение антидопинговых правил. Выступить в южнокорейском Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». Они получат возможность соревноваться под олимпийским флагом.

В ноябре МОК по итогам расследования комиссии Освальда пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх 39 российских спортсменов, а также аннулировал их результаты на Олимпийских Играх-2014 в Сочи. В результате сборная России опустилась с первого на четвертое место в общем зачете.

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