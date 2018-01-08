Жалобы отстраненных от Олимпиад россиян рассмотрят скопом

Юрист Артем Пацев рассказал о ситуации с апелляциями российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении от Олимпийских игр. Его слова приводит ТАСС.

«CAS (Спортивный арбитражный суд - прим. «Ленты.ру») рассмотрит все иски в третьей декаде этого месяца — до 27 января включительно. Поданные иски не будут рассматриваться отдельно, все они объединены в одно дело», — заявил Пацев.

По словам юриста, глава независимой группы допинг-тестирования Валери Фурнейрон сформировала список, руководствуясь критериями перечня спортсменов, отправленных в МОК Олимпийским комитетом России (ОКР). «Все отстраненные действующие спортсмены в списках ОКР есть. Если некоторые критерии отпадут после решения CAS, то Фурнейрон дополнит свои списки», — отметил он.

Материалы по теме Ничья победа Россия поедет на Олимпиаду без флага и гимна. Как после развала СССР

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от Олимпиады. Принять участие в Играх смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к государственной системе сокрытия положительных допинг-проб. Они смогут выступить в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!