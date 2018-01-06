Мутко напомнил об ответственности британцев за допинг в России

Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал отстранение от Олимпийских игр 2018 года российских конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

«Что касается критериев, согласно которым названные вами спортсмены не могут ехать на Олимпиаду, то мы считаем их дискриминационными. Это будет оспорено в Спортивном арбитражном суде, и, надеюсь, Денис и Павел поедут в Пхенчхан», — заявил он.

По мнению политика, допинговая тема в российском спорте очень сильно преувеличена. «Никаких государственных программ по укрывательству допинга не было. Наши спортсмены открыты для всех контролей, на территории страны работает Британское антидопинговое агентство, и вы видите, что никаких проблем в последние два года нет», — отметил чиновник.

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Мутко посчитал, что на Играх в Сочи нарушений не было. «Мы никогда не покрывали тех, кто употребляет допинг, и не будем этого делать. Это просто невозможно сделать», — подчеркнул он.

5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от Олимпиады. Принять участие в Играх смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к государственной системе сокрытия положительных допинг-проб. Они смогут выступить в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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