Мутко засудит МОК

Вице-премьер Виталий Мутко рассказал о намерении оспорить решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении от Олимпиад. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Я не согласен с отстранением от Олимпиад, с решением, которое вынес Международный олимпийский комитет. Да, я недоглядел за деятельностью лаборатории. В то же время ни одного доказательства вины государства нет», — заявил чиновник.

По словам Мутко, он подаст иск в Спортивный арбитражный суд Лозанны. «И на время судебных разбирательств приостанавливаю обязанности президента РФС — на срок до шести месяцев. Потом собираюсь вернуться», — отметил вице-премьер.

Раннее, 25 декабря, Мутко оставил деятельность на посту главы Российского футбольного союза на шесть месяцев. Исполняющим обязанности президента на этот срок стал генеральный директор организации Александр Алаев.

В декабре исполком МОК пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх. В комитете заявили, что чиновник, будучи министром спорта, отвечал за провалы в борьбе с допингом и поэтому должен нести ответственность.

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