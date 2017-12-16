Мутко защитит российских спортсменов от нападок МОК

Вице-премьер Виталий Мутко рассказал, что решение вопросов по защите чести и достоинства российских спортсменов, отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК), не остановится на фоне подготовки к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мутко, на данный момент на первый план вышло создание комфортных условий для спортсменов сборной. «Надеемся, никакой дискриминации в их отношении не будет», — заявил политик.

«Это не значит, что мы отложили в долгий ящик решение вопроса о поддержке пострадавших спортсменов, о защите их честного имени в судах. Эта работа будет продолжаться, сколько бы на это времени ни потребовалось — за клевету надо отвечать», — отметил вице-премьер.

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5 декабря МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), а также отстранил российскую сборную от Игр-2018 по итогам расследований допинговых махинаций. Спортсмены, доказавшие свою непричастность, смогут выступить на соревнованиях под нейтральным флагом.

Под санкции попал и Мутко. Его пожизненно отстранили от посещения Олимпиад и любых мероприятий под эгидой МОК.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.