Мутко прокомментировал выводы комиссии МОК под руководством Освальда

Россия не признает выводы комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко. Его слова приводит ТАСС.

«Принятое решение [ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом, — прим. «Ленты.ру»] не говорит о том, что мы будем признавать результаты комиссии Освальда, которые продолжают штамповаться практически ежедневно, мы не можем с этим смириться и согласиться. Мы не видим никаких серьезных доказательств, есть только слова Родченкова и Макларена, и мы будем оказывать всю возможную поддержку в защите чести, достоинства и имени наших спортсменов», — сказал Мутко.

По словам чиновника, цели решений комиссии Освальда — ослабить российский спорт.

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Во вторник, 12 декабря, комиссия аннулировала результат женской сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Также было решено пожизненно отстранить от участия в Олимпиадах шесть российских хоккеисток: Инну Дюбанок, Екатерину Лебедеву, Екатерину Пашкевич, Анну Шибанову, Екатерину Смоленцеву и Галину Скибу.

Комиссия Освальда занимается расследованием нарушений антидопиговых правил российскими спортсменами на ОИ-2014. В результате ее работы сборная России лишилась первого места в медальном зачете, потеряв в общей сложности 10 наград. Также эта комиссия участвовала в принятии решения об отстранении сборной России от Олимпиады 2018 года в Пхенчхане.

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