Названо число готовых ехать на ОИ под нейтральным флагом россиян

В зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане готовы поучаствовать 208 спортсменов из России. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, передает «Чемпионат.com».

По его словам, такое количество российских атлетов имеет олимпийские лицензии. Каждый из них сможет отправиться на Игры в Пхенчхан, если получит приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее во вторник олимпийское собрание единогласно поддержало решение российских спортсменов по участию в зимних Играх-2018 под нейтральным флагом. В ОКР анонсировали финансовую таким атлетам, а также тем, кто откажется от выступления.

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11 декабря российские спортсмены выступили с совместным заявлением, в котором назвали поездку на Олимпиаду мечтой. Они пообещали, что каждую победу посвятят России, которую с гордостью будут представлять.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил. Выступить в Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». Они получат возможность соревноваться под нейтральным флагом.