Россиянам разрешили ехать на Олимпиаду без флага

Олимпийское собрание поддержало заявление российских спортсменов по участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом. Об этом сообщил руководитель службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Безусловно, мы поддерживаем тех, кто хочет ехать на Олимпиаду, но призываем с уважением отнестись к позиции тех, кто решил не ехать. Более того, мы будем работать и помогать, в том числе финансово, и тем и другим», — сказал Выборнов.

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11 декабря российские атлеты выступили с совместным заявлением, в котором назвали поездку на Игры мечтой. Они пообещали, что каждую победу посвятят России, которую с гордостью будут представлять.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил. Выступить в южнокорейском Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». Они получат возможность соревноваться под нейтральным флагом. На следующий день президент России Владимир Путин одобрил участие россиян в ОИ под нейтральным флагом и заявил, что Россия сама отчасти виновата в том, что национальную сборную отстранили от участия в Олимпиаде.