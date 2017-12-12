Решение отстранить россиян от Олимпиады МОК принял под давлением

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков выразил мнение, что решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске на Олимпийские игры в Пхенчхане российских спортсменов со значительными ограничениями было принято под давлением. Об этом политик рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Я понимаю, что давление на МОК колоссальное со стороны наших противников. Могу сказать, что 19 стран еще в Рио писали это. И сейчас спортсмены, специалисты, журналисты из разных стран оказывают сильнейшее давление на МОК», — заявил Жуков.

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По мнению главы ОКР, Россия находится в неравных условиях по сравнению со спортсменами других стран. «Вот, 18-летняя Женя Медведева или 15-летняя фигуристка Алина Загитова были детьми, когда Родченков с товарищами этим занимался. Почему они должны нести ответственность за чужие грехи?» — добавил он.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил. Выступить в южнокорейском Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». 12 декабря олимпийское собрание единогласно поддержало решение российских атлетов участвовать в Играх-2018 под нейтральным флагом.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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