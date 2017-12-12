Результат российских хоккеисток на Олимпиаде в Сочи аннулирован

Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результат женской сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом сообщается на сайте МОК.

«Российская команда дисквалифицирована на женском турнире по хоккею с шайбой, а Международной федерации хоккея отправлена просьба внести соответствующие изменения в результаты соревнований», — говорится в сообщении.

Решение было принято по итогам работы комиссии МОК во главе с Денисом Освальдом. Россиянки на Играх в Сочи вышли в четвертьфинал.

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Кроме того, МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на ОИ в Сочи шесть российских хоккеисток: Инну Дюбанок, Екатерину Лебедеву, Екатерину Пашкевич, Анну Шибанову, Екатерину Смоленцеву и Галину Скибу.

Комиссия Освальда занимается расследованием нарушений антидопиговых правил российскими спортсменами на ОИ-2014. В результате ее работы сборная России лишилась первого места в медальном зачете, потеряв в общей сложности 10 наград. Также эта комиссия участвовала в принятии решения об отстранении сборной России от Олимпиады 2018 года в Пхенчхане.

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