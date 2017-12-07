От России потребовали признать доклад Макларена

Россия должна признать выводы, сделанные независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе организации.

«Решение МОК лишь подкрепляет выводы, сделанные по итогам расследований комиссий WADA под руководством Паунда и Макларена. Факты понятны... Ответственные органы по борьбе с допингом в России должны публично согласиться с опубликованными результатами расследования Макларена», — говорится в сообщении.

МОК 5 декабря отстранил сборную России от участия в ОИ-2018. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта.

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Еще одно решение МОК — пожизненное отстранение российского вице-премьера Виталия Мутко от посещения Олимпийских игр. Аналогичные санкции применены к бывшему замминистра спорта Юрию Нагорных, который упоминался в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Расследования канадского специалиста, обвинившего Россию в поддержке допинга на государственном уровне, ранее привели к отстранению российских легкоатлетов и тяжелоатлетов от Олимпиады в Рио-де-Жанейро и дисквалификации паралимпийской сборной от Игр-2016.