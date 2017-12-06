Глава WADA поддержал отстранение олимпийской сборной России

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении сборной России от Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте организации.

«WADA считает, что МОК принял взвешенное решение наказать Россию за ее вовлеченность в проведенные на уровне государства манипуляции с процессом допингового контроля до, во время и после Олимпийских игр в Сочи в 2014 году», — заявил Риди.

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Глава агентства добавил, что WADA приветствует создание комиссии, которая разработает критерии для определения списков россиян, допущенных к ОИ в Пхенчхане под нейтральным флагом. «Должно быть доказано, что эти спортсмены не были связаны с государственной схемой», — отметил он.

МОК 5 декабря на заседании в Лозанне объявил об отстранении сборной России от участия в ОИ-2018. Спортсмены, которые смогут доказать, что не применяли допинг, выступят на Олимпиаде под нейтральным флагом.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

