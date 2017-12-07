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МОК обосновал пожизненное отстранение олимпийского чемпиона Сочи Зубкова

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Александр Зубков
Александр Зубков

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал мотивировочную часть решения о пожизненной дисквалификации российского бобслеиста Александра Зубкова. Текст доступен на сайте организации.

МОК посчитал главными доказательствами вины Зубкова данные из доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, присутствие фамилии спортсмена в списке «Дюшес» бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и в медальном плане российской сборной, а также царапины на пробирке с его допинг-пробами и повышенное содержание соли в анализах.

В ноябре этого года МОК признал Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты на Олимпиаде в Сочи. Спортсмен лишился двух золотых медалей — за победы в соревнованиях двоек и четверок. После Игр Зубков завершил спортивную карьеру, в настоящее время занимает пост президента Федерации бобслея России.

Расследованием нарушений антидопиговых правил российскими спортсменами на ОИ-2014 занимается комиссия МОК под руководством Дениса Освальда. В результате ее работы сборная России лишилась первого места в медальном зачете, потеряв в общей сложности 10 наград, завоеванных в Сочи. Также эта комиссия участвовала в принятии решения об отстранении сборной России от Олимпиады 2018 года в Пхенчхане.

Главными аргументами комиссии при наказании отечественных спортсменов являются наличие их имен в списках Родченкова, ставшего информатором WADA и обвинившего Россию в масштабной подмене допинг-проб во время Олимпиды-2014, и царапины на пробирках с анализами, что, по мнению МОК, свидетельствует об их вскрытии.

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