МОК обосновал пожизненное отстранение олимпийского чемпиона Сочи Зубкова

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал мотивировочную часть решения о пожизненной дисквалификации российского бобслеиста Александра Зубкова. Текст доступен на сайте организации.

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МОК посчитал главными доказательствами вины Зубкова данные из доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, присутствие фамилии спортсмена в списке «Дюшес» бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и в медальном плане российской сборной, а также царапины на пробирке с его допинг-пробами и повышенное содержание соли в анализах.

В ноябре этого года МОК признал Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты на Олимпиаде в Сочи. Спортсмен лишился двух золотых медалей — за победы в соревнованиях двоек и четверок. После Игр Зубков завершил спортивную карьеру, в настоящее время занимает пост президента Федерации бобслея России.

Расследованием нарушений антидопиговых правил российскими спортсменами на ОИ-2014 занимается комиссия МОК под руководством Дениса Освальда. В результате ее работы сборная России лишилась первого места в медальном зачете, потеряв в общей сложности 10 наград, завоеванных в Сочи. Также эта комиссия участвовала в принятии решения об отстранении сборной России от Олимпиады 2018 года в Пхенчхане.

Главными аргументами комиссии при наказании отечественных спортсменов являются наличие их имен в списках Родченкова, ставшего информатором WADA и обвинившего Россию в масштабной подмене допинг-проб во время Олимпиды-2014, и царапины на пробирках с анализами, что, по мнению МОК, свидетельствует об их вскрытии.