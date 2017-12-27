Временный уход Мутко из РФС сравнили с беременностью

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Романцев назвал выборы президента Российского футбольного союза (РФС) фарсом и сравнил временный уход Виталия Мутко с этой должности с беременностью. Слова специалиста в среду, 27 декабря, приводит «Спорт-Экспресс».

«Я увидел, как какой-то человек нажимает кнопку за Виталия Леонтьевича и тут же фотографирует на телефон, отправляет, не знаю кому и куда. Доказательство: "я, мол, выполнил задачу!" Это говорит о том, что... Да все сами поймут, о чем это говорит», — заявил Романцев. Он указал, что после этого собрался и ушел, «потому что не хотел больше участвовать в этом фарсе».

«В итоге мы и пришли к тому, что начиналось еще на той самой конференции РФС. Теперь вас хочу спросить как журналиста: что такое "приостановил"? Это как "немножко беременна"?» — добавил специалист.

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25 декабря Мутко временно оставил должность президента РФС. Сообщалось, что он не будет руководить организацией в течение шести месяцев. Исполняющим обязанности президента на этот срок стал генеральный директор союза Александр Алаев.

Также вице-премьер покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира-2018 по футболу. Его сменит Алексей Сорокин, до этого занимавший должность генерального директора оргкомитета.

Мутко был избран президентом РФС в сентябре 2015 года сроком на один год, а затем переизбран в 2016 году на четыре года.

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