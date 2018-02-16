Российский лыжник рассказал о плохом самочувствии и удивился завоеванной медали

Российский лыжник Денис Спицов прокомментировал завоеванную бронзу на Олимпийских играх в Пхенчхане. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вообще не верю, что добрался до подиума. После четвертого места очень хотел взять медаль. Но утром чувствовал себя не очень хорошо, и рассчитывать на такой успех было сложно. Пока не могу понять, что произошло», — заявил Спицов.

Лыжник рассказал, что посвятил третье место погибшему в 2009 году отцу. «В благодарность за то, что привел меня именно в лыжи и привил любовь к ним», — сказал он.

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Ранее 16 февраля Денис Спицов завоевал бронзовую медаль Олимпиады в индивидуальной гонке на 15 километров. Золото выиграл швейцарец Дарио Колонья, вторым стал норвежец Симен Крюгер.

Медаль Спицова стала третьей для российских лыжников на Олимпиаде. 13 февраля Александр Большунов выиграл бронзу в спринте у мужчин, у женщин третьей стала Юлия Белорукова.

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