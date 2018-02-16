Российский лыжник завоевал медаль на Олимпиаде

Российский лыжник Денис Спицов завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Пхенчхане в индивидуальной гонке на 15 километров. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Золото выиграл швейцарец Дарио Колонья, ставший четырехкратным олимпийским чемпионом. Он преодолел дистанцию за 33 минуты 43,9 секунды. Спицов уступил победителю 23 секунды. Норвежец Симен Крюгер занял второе место (плюс 18,3 секунды).

Другие представители России не вошли в десятку сильнейших. Андрей Мельниченко финишировал 14-м (плюс 1 минута 18,2 секунды), Андрей Ларьков — 20-м (плюс 1 минута 41,2 секунды), Алексей Виценко — 49-м (плюс 3 минуты 2,5 секунды).

Эта медаль стала третьей для российских лыжников на Олимпиаде. 13 февраля Александр Большунов завоевал бронзу в спринте у мужчин, у женщин третьей стала Юлия Белорукова. 11 февраля Спицов финишировал четвертым в скиатлоне, проиграв третьему месту 2,8 секунды.

Олимпиада продлится до 25 февраля.

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