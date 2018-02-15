Российскую лыжницу затравили на Олимпиаде

Российская лыжница Анастасия Седова, финишировавшая восьмой в гонке на 10 километров на Играх в Пхенчхане, пожаловалась журналистам на негативные комментарии в социальных сетях, которые не позволяют должным образом настроиться на выступления. 23-летнюю спортсменку цитирует ТАСС.

«Думаю, тренер доволен сегодняшним результатом, потому что надо учитывать всю эту ситуацию с нашей страной. Очень тяжело сейчас искать мотивацию, когда настраиваешься на гонку. Конечно, угнетает, когда тебе говорят, что ты едешь под олимпийским флагом, что не можешь защищать свою страну», — сообщила Седова.

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Спортсменка добавила, что отдельные пользователи ставят под вопрос целесообразность выступления российских атлетов под олимпийским флагом. Седова отметила, что не отвечает на подобные сообщения.

13 февраля другие российские лыжники Александр Большунов и Юлия Белорукова завоевали две бронзовые медали в спринте.

По причине дисквалификации Олимпийского комитета России отечественные спортсмены выступают на Играх под олимпийским флагом. Во время соревнований атлетам из России запрещена демонстрация национальной символики.

Олимпиада в Пхенчхане продлится до 25 февраля.

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