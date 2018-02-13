Тренер сборной США помог упавшему российскому лыжнику на Олимпиаде

Тренер сборной США помог российскому лыжнику Алексею Виценко, упавшему в четвертьфинале лыжного спринта на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Американец передал 27-летнему Виценко потерянную лыжу, несмотря на это россиянин финишировал пятым и выбыл из борьбы за медали. Отмечается, что в гонке участвовал американский лыжник Симеон Хэмилтон, а значит, тренер сборной США помогал прямому конкуренту.

Впоследствии победу в мужском спринте одержал норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо. Серебряная медаль досталась итальянскому лыжнику Федерико Пеллегрино, россиянин Александр Большунов уступил ему 0,02 секунды и стал бронзовым призером Олимпиады.

В женском спринте первенствовала шведка Стина Нильссон. Второе место заняла норвежка Майке Касперсен Фалла, третье — россиянка Юлия Белорукова.

Олимпиада в Пхенчхане продлится до 25 февраля.

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