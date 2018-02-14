В сети поиздевались над обжорством олимпийской чемпионки

В соцсетях обсуждают нездоровый аппетит чемпионки Олимпийских игр в Пхенчхане Хлои Ким (Chloe Kim). Во время соревнований девушка постоянно писала в Twitter о своем желании съесть как можно больше фастфуда.

Перед соревнованиями 17-летняя Ким активно постила отчеты о своем ежедневном меню, мечты о мороженом и рассказы, как она «по глупости» не доела утренний сандвич. Непосредственность спортсменки растрогала фанатов сноубординга.

Внимательные зрители отметили, что Ким сразу после окончания трека получила свое мороженое и не стеснялась его есть во время интервью.

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Любовь юной сноубордистки к мороженому вдохновила редакцию американского телеканала NBC на создание шуточного видео, где девушка якобы пытается доехать на доске до порции пломбира. Журналисты опубликовали его в официальном профиле Twitter, посвященном Олимпиаде в Пхенчхане.

По мнению подписчиков, Ким больше никогда не придется покупать себе еду: фанаты готовы пожизненно угощать ее чурросом, бургерами, мороженым и сандвичами.

Хлоя Ким стала самым юным чемпионом за всю историю Игр в соревнованиях по сноуборду. Золотую медаль она получила за успешное выступление в хафпайпе, ее результат составил 98,25 балла.

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее продлятся до 25 февраля.

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