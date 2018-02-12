Полуголые футболистки из Владивостока разъярили соцсети своими формами

Откровенные фотографии участниц команды по американскому футболу «Владивостокские косатки» породили бурную дискуссию. В частности, девушек активно обсуждали подписчики местного издания news.vl в Instagram.

A post shared by Новости Владивостока (@news.vl) on Feb 11, 2018 at 8:41pm PST

Издание предложило «заценить горячий фотореп» девушек, которые предстали перед камерами в элементах экипировки и нижнем белье. В комментариях многие начали выражать мнение, что девушки страдают лишним весом и не должны фотографироваться в подобном виде. Другие справедливо отметили, что в такой спорт «плоских моделей по 50 килограммов не берут».

Отдельные пользователи принялись критиковать то, что спортсменки не скрывают синяки и «апельсиновую корку» на своем теле. «....не красиво!» — написала одна из комментаторов (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»).

Одна из участников команды присоединилась к обсуждению внешности девушек. «Я вешу 107 килограммов и прекрасно себя чувствую как и в жизни, так и на этих фото», — написала футболистка.

Тем не менее, нашлись десятки пользователей, которые предпочли поддержать команду.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!