Работницы кранового завода из Татарстана разделись для эротического календаря

Набережночелнинский крановый завод представил корпоративный эротический календарь под названием «Мужской», сообщает KazanFirst.

На фотографиях полуобнаженные девушки представлены в образе спутниц болельщиков футбола, хоккея, игроков в бильярд, посетительниц мужского стриптиза и на фоне других, близких крановщикам реалиях: перед телевизором, холодильником, в лесу, на дороге и берегу реки.

Завод выпускает календари с 2007 года. Отмечается, что профессиональных моделей на съемках заменяют сотрудники предприятия. Так, в 2016-м менеджер отдела продаж Ирина снялась обнаженной, прикрыв грудь одной рукой, а в другой держа рубашку. Подпись под снимком гласила: «Для постоянных клиентов и рубашку не пожалеем!».

Аналогичные съемки провели работницы Краснокамского ремонтно-механического завода: фоном для снимков стали прицепы, которые выпускает предприятие, а девушки предстали в образе футболисток, болельщиц и судей. Календарь приурочен к предстоящему чемпионату мира по футболу.

Как правило, эротические календари становятся традицией, связанной с благотворительностью: так, в Австралии на съемках обнаженных пожарных собирали деньги в фонд защиты животных. Всего же австралийское издание выручило на благотворительность более двух миллионов долларов с 1993 года.

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