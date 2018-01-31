Голую Ким Кардашьян решили экстренно одеть

В сети бурно отреагировали на новую эротическую фотосессию американской телезвезды Ким Кардашьян. Пользователи ужаснулись виду обнаженной «молодой матери» и решили самостоятельно одеть ее с помощью графических редакторов и смайликов.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 29 января 2018, 22:07

В комментариях к ее посту в Twitter появились многочисленные комментарии с критикой ее поведения в сети. По всеобщему мнению, стиль жизни девушки не соответствует образу верной жены и матери троих детей. В результате под твитом устроили флешмоб, в котором предложили для Кардашьян множество вариантов одежды.

Среди находок поклонников — костюмы-ансамбли и трико Супермена.

Некоторые и вовсе решили проблему радикально: чтобы обелить образ Кардашьян, они заменили ее лицо на другое, не менее узнаваемое.

Звезда на шутки не отреагировала, продолжив публиковать серию снимков из этой фотосессии. На микроблог Кардашьян в Twitter подписано 58,5 миллионов человек, на аккаунт в Instagram — почти 107 миллионов.

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